Кто написал "Снежную королеву"?

Наш ответ:

«Снежную королеву» написал датский писатель Ганс Христиан Андерсен. Это одна из его самых известных сказок, впервые опубликованная в 1844 году. Произведение рассказывает о силе любви и дружбы, которые помогают главной героине Герде преодолеть все трудности и спасти Кая.



Сказку неоднократно экранизировали в России. Так, в 1957 году был создан классический одноименный мультфильм, по сей день пользующийся популярностью у зрителей. В холодный зимний вечер, когда за узорчатыми окнами домов сгущается тьма, а за окном воет вьюга, Снежная королева похитила Кая и унесла его в своё ледяное царство, превратив его доброе сердце в кусочек льда. Чтобы спасти друга, Герда отправляется в опасное путешествие.