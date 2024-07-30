Кто написал роман "Анна Каренина"?

Наш ответ:

Роман "Анна Каренина" написал знаменитый русский писатель Лев Николаевич Толстой. Это одно из его самых известных произведений, которое считается шедевром мировой литературы.



Толстой начал работу над романом в 1873 году и завершил его в 1877 году. "Анна Каренина" была впервые опубликована в журнале "Русский вестник" в 1875–1877 годах в виде серийных выпусков. Однако из-за разногласий Толстого с редактором по поводу содержания заключительной части, последние главы романа не были напечатаны в журнале. В 1878 году роман был опубликован полностью в отдельной книге.



По мотивам произведения были снятые экранизации – как в России, так и за ее пределами. Наиболее известная экранизация - фильм 2012 года с Кирой Найтли. Также в 2024 году на канале Россия вышел документальный проект "Тайны Карениной ", посвященный великому произведению.