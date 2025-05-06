Меню
Кто написал книгу, по которой снят фильм «В списках не значился»?

Кто написал книгу, по которой снят фильм «В списках не значился»?

6 мая 2025
Наш ответ:

«В списках не значился» — российский фильм о Великой Отечественной войне, вышедший в прокат 1 мая 2025 года. Картина основана на одноименной повести Бориса Васильева, впервые опубликованная в 1974 году в журнале «Юность». Следом вышла театральная пьеса, состоящая из двух действий.

Главный герой — молодой лейтенант Николай Плужников, который в июне 1941 года прибывает в Брестскую крепость, где ему предстоит нести службу. Однако Колю не успевают зарегистрировать в качестве официального члена местной воинской части, потому что начинается Великая Отечественная война. Несмотря на это, храбрый юноша принимает участие в ожесточенной битве с захватчиками.

