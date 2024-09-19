Кто написал книгу «Граф Монте-Кристо»?

«Граф Монте-Кристо» — классический приключенческий роман, вышедший в свет в 1844–1846 годах. Авторами этого произведения являются знаменитый французский писатель-беллетрист Александр Дюма и его соратник Огюст Маке. Идея книги принадлежит Дюма. Он задумал эту историю в начале 1840-х годов. Название романа восходит к острову Монтекристо, который расположен в Средиземном море между Италией и Корсикой. Дюма был вдохновлен легендой, согласно которой на Монтекристо были спрятаны несметные сокровища. «Граф Монте-Кристо» — одно из наиболее часто экранизируемых литературных произведений в истории. Очередная киноадаптация, произведенная во Франции, выйдет в российский прокат 19 сентября 2024 года. Хронометраж составляет 2 часа 58 минут. Эдмона Дантеса/графа Монте-Кристо воплотил Пьер Нинэ. Фильм уже собрал в прокате $67,8 млн.
