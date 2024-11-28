Меню
Кто написал «Двенадцать месяцев»?

Олег Скрынько 28 ноября 2024 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

«Двенадцать месяцев» — драматическая сказка, написанная Самуилом Маршаком в 1942–1943 годах. Оригинальное произведение Маршака представляет собой театральную пьесу. Первый спектакль был представлен в Свердловском дворце пионеров 10 марта 1945 года. В основу «Двенадцати месяцев» Маршака легла чешская легенда «О двенадцати месяцах». Судя по всему, Маршах познакомился с этой историей в обработке чешской писательницы XIX века Божены Немцовой. Впрочем, Маршак настаивал, что его пересказ имеет мало сходства с версией Немцовой.

Существует множество экранизаций «Двенадцати месяцев», включая анимационные. Пожалуй, самой известной киноадаптацией одноименный фильм, вышедший в 1973 году. Сценаристом и режиссером выступил Анатолий Граник.

