Кто изображен на постере фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»?

«Гарри Поттер и Орден Феникса» — пятый фильм о приключениях юного волшебника, придуманного британской писательницей Джоан Роулинг. Фильм вышел в 2007 году. Маркетинговый отдел компании Warner Bros. выпустил линейку постеров, на которых фигурируют разные персонажи. На основном театральном постере изображены Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грэйнджер, Джинни Уизли, Полумна Лавгуд и Невилл Долгопупс. Все они держат наготове свои волшебные палочки. На других постерах к фильму также появляются Чжоу Чанг, Фред и Джордж Уизли, Волан-де-Морт, Люициус Малфой, Беллатриса Лестрейндж и другие Пожиратели смерти, Долорес Амбридж, Альбус Дамблдор и Сириус Блэк.
