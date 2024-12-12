Меню
Кто изображен на постере фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»?

Кто изображен на постере фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»?

Олег Скрынько 12 декабря 2024
Наш ответ:

«Гарри Поттер и Орден Феникса» — пятый фильм о приключениях юного волшебника, придуманного британской писательницей Джоан Роулинг. Фильм вышел в 2007 году. Маркетинговый отдел компании Warner Bros. выпустил линейку постеров, на которых фигурируют разные персонажи. На основном театральном постере изображены Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грэйнджер, Джинни Уизли, Полумна Лавгуд и Невилл Долгопупс. Все они держат наготове свои волшебные палочки. На других постерах к фильму также появляются Чжоу Чанг, Фред и Джордж Уизли, Волан-де-Морт, Люициус Малфой, Беллатриса Лестрейндж и другие Пожиратели смерти, Долорес Амбридж, Альбус Дамблдор и Сириус Блэк.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
