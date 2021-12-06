Кто исполняет песни в фильме «Богемская рапсодия»?

Создатели байопика не стали изобретать велосипед и использовали в фильме оригинальные записи. Поэтому зрители во время просмотра могут наслаждаться подлинным вокалом Фредди Меркьюри, звучанием гитары Брайана Мэя, бас-гитары Джона Дикона и барабанов Роджера Тейлора. Однако во время съемок исполнитель главной роли Рами Малек все же тщательно пропевал хиты Queen, стараясь подражать тембру Меркьюри, чтобы добиться большей достоверности в кадре.
В итоге его вокал в фильме тоже частично присутствует, но объединенный с вокалом Меркьюри – для того, чтобы в переходах между музыкальными сценами и диалогами не было слишком резкой разницы в звучании голоса главного героя.
