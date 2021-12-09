Меню
Кто играл зомби в «Армии мертвецов» Зака Снайдера (2021)?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Роль короля всех зомби – Зевса – исполнил американский актер и каскада Ричард Цетрон. Он появился на свет 13 июля 1961 года в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, США. Среди других его работ – роли в фильмах «Машина времени» (2002), «Человек из стали» (2013), сериале «Смертельное оружие» (2016-2019). Во время съемок Ричарду приходилось носить силиконовые накладки, полностью закрывающие грудь, плечи, спину.  Чтобы поддерживать комфортную температуру тела, сверху на Цетрона надевали охлаждающий жилет. Кроме того, актеру приходилось носить желтые и оранжевые линзы и клыки.

Помимо Ричарда Цетрона, в образе зомби в фильме предстали Сабина Варнес, Моника Лопес, Леон Бадроу, Джессика Харбек и другие.

 

