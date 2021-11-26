Меню
Кто играл жену Самохвалова в «Служебном романе»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Роль законной супруги Юрия Самохвалова исполнила заслуженная артистка РСФСР Нелли Пшенная. Несмотря на то что до этого у актрисы было немало ролей на театральной сцене и в кино, известность пришла к ней только после премьеры «Служебного романа». На роль жены Самохвалова Нелли выбрали из-за яркой «голливудской» внешности – ведь герой Олега Басилашвили стремился взять от жизни все самое лучшее, соответствующее его статусу. После Пшенная сыграла в фильмах «Выстрел в спину» (1979), «Ускорение» (1984), «Гардемарины, вперед!» (1984), а затем на длительное время пропала из кино и вернулась только в начале нулевых.

Среди наиболее ярких ее работ в этот период – роль в сериале «Осиное гнездо» (2016), где партнерами Нелли были Мария Куликова, Андрей Чернышов, Евгения Симонова.

 

Нелли Пшенная
