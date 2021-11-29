Кто играл Тосю в «Девчатах»?

Главную роль Тоси Кислицыной в фильме «Девчата» сыграла актриса Надежда Румянцева. Изначально режиссер Юрий Чулюкин хотел видеть в этой роли свою жену Наталью Кустинскую, но художественный совет посчитал ее слишком красивой для этого образа. Помимо Румянцевой на главную роль рассматривались кандидатуры Валентины Малявиной и Екатерины Савиновой. По сценарию Тосе Кислицыной восемнадцать лет, но сыгравшей ее Румянцевой на момент съемок уже исполнилось тридцать.
Весь гардероб Тоси Кислицыной Румянцева подобрала сама – актриса, по ее воспоминаниям, увидела эти вещи на своей знакомой, воспитаннице детского дома.
