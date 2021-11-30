Меню
Кто играл Савранского в «Покровских воротах»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Роль загадочного мотоциклиста Савранского в «Покровских воротах» исполнил каскадер и тренер сборной Москвы по мотоболу Леонид Машков. Мотоспортом он увлекался со студенческой скамьи, занимался сначала мотокроссом, затем наступил период увлечения гонками на льду, но в конечном счете главной его страстью стал мотобол. Машков даже становился призером чемпионата СССР по этому виду спорта, а затем начал тренировать московскую команду. Параллельно со спортивной карьерой Леонид Машков снимался в кино, играл в театре, правда, в эпизодических ролях. Узнавать его начали после премьеры «Покровских ворот» – в одной из сцен фильма есть момент, когда лицо Савранского не скрыто под мотошлемом.

Каскадер жалел лишь, что сцена полета над Москвой-рекой вошла в фильм не полностью – в первоначальной версии она длилась несколько минут.

