Кто играл Савранского в «Покровских воротах»?

Наш ответ:

Роль загадочного мотоциклиста Савранского в «Покровских воротах» исполнил каскадер и тренер сборной Москвы по мотоболу Леонид Машков. Мотоспортом он увлекался со студенческой скамьи, занимался сначала мотокроссом, затем наступил период увлечения гонками на льду, но в конечном счете главной его страстью стал мотобол. Машков даже становился призером чемпионата СССР по этому виду спорта, а затем начал тренировать московскую команду. Параллельно со спортивной карьерой Леонид Машков снимался в кино, играл в театре, правда, в эпизодических ролях. Узнавать его начали после премьеры «Покровских ворот» – в одной из сцен фильма есть момент, когда лицо Савранского не скрыто под мотошлемом.