Кто играл Ольгу в «Служебном романе»?

Роль Ольги Петровны Рыжовой в фильме исполнила Светлана Немоляева. Несколькими годами ранее, в 1975-м, актриса уже проходила пробы в другую картину Эльдара Рязанова – «Ирония судьбы, или С легким паром!». Немоляева пробовалась на роль Нади Шевелевой целых восемь раз, но ее так и не утвердили. Однако Рязанов запомнил талантливую артистку, и когда руководство «Мосфильма» дало добро на съемки «Служебного романа», утвердил ее кандидатуру без проб.
В дальнейшем Светлана Немоляева появилась еще в нескольких картинах Рязанова – «Гараж» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Небеса обетованные» (1980), а также сыграла главную роль в комедии «Родственники» (1981), сценарий к которой написали Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский.
