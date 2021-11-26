Кто играл Новосельцева в «Служебном романе»?

Наш ответ:

Роль Анатолия Ефремовича Новосельцева в фильме сыграл Андрей Мягков. Интересно, что режиссер картины Эльдар Рязанов изначально видел в этом образе только его, но после знакомства со сценарием на роль Новосельцева начал претендовать Олег Басилашвили. Он всячески пытался убедить режиссера, что роль должна достаться ему, но затем, по мере подготовительной работы к съемкам, признал, что первоначальное распределение ролей было правильным. А в сцене, где Новосельцев бьет Самохвалова по щеке, Андрей Мягков никак не мог рассчитать силу удара. Его попытки ударить помягче были неубедительными, и тогда Басилашвили попросил коллегу не стесняться.