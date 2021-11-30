Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто играл Настеньку в сказке «Морозко»?

Кто играл Настеньку в сказке «Морозко»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Красавицу Настеньку в фильме «Морозко» сыграла Наталья Седых. Роль доброй и трудолюбивой девушки стала для нее дебютом в мире кино. До этого Наталья занималась балетом и фигурным катанием, при этом на коньки она встала в четыре года, после чего прославилась как самая юная фигуристка СССР. Наталье было 15 лет, когда ее танец на льду случайно увидел режиссер Александр Роу и предложил ей главную роль в своем новом фильме. Руководство балетной школы, в которой училась Седых, было категорически против съемок в кино, но педагог, Суламифь Мессерер, убедила начальство не лишать ее ученицу этого шанса.

Роль Настеньки сделала Наталью Седых звездой, после «Морозко» она снялась еще в нескольких картинах, но затем попрощалась с актерской карьерой, сделав выбор в пользу балета.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Наталья Седых
Александр Роу
Александр Роу
Alexander Rou

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Морозко
Морозко детский, семейный, сказка
1964, СССР
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше