Кто играл Настеньку в сказке «Морозко»?

Наш ответ:

Красавицу Настеньку в фильме «Морозко» сыграла Наталья Седых. Роль доброй и трудолюбивой девушки стала для нее дебютом в мире кино. До этого Наталья занималась балетом и фигурным катанием, при этом на коньки она встала в четыре года, после чего прославилась как самая юная фигуристка СССР. Наталье было 15 лет, когда ее танец на льду случайно увидел режиссер Александр Роу и предложил ей главную роль в своем новом фильме. Руководство балетной школы, в которой училась Седых, было категорически против съемок в кино, но педагог, Суламифь Мессерер, убедила начальство не лишать ее ученицу этого шанса.