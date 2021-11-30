Кто играл Маргариту в «Покровских воротах»?

Образ «женщины выдающегося ума» воплотила на экране заслуженная артистка РСФСР Инна Ульянова. В интервью актриса называла участие в «Покровских воротах» подарком судьбы, ведь все составляющие – сценарий, атмосфера на съемочной площадке, прекрасный актерский состав – сложились именно так, как надо. По словам Инны Ивановны, все три месяца съемок стали праздником, актеры радовались возможности сыграть в таком добром, веселом, немного наивном фильме. И каждый день, покидая съемочную площадку, аплодировали друг другу. Роль Маргариты Павловны стала «визитной карточкой» Инны Ульяновой.
При этом актриса ничуть не переживала, что зрители воспринимают ее в первую очередь как властную жену Хоботова, напротив, относилась к этому с гордостью.
