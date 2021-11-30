Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто играл Маргариту в «Покровских воротах»?

Кто играл Маргариту в «Покровских воротах»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Образ «женщины выдающегося ума» воплотила на экране заслуженная артистка РСФСР Инна Ульянова. В интервью актриса называла участие в «Покровских воротах» подарком судьбы, ведь все составляющие – сценарий, атмосфера на съемочной площадке, прекрасный актерский состав – сложились именно так, как надо. По словам Инны Ивановны, все три месяца съемок стали праздником, актеры радовались возможности сыграть в таком добром, веселом, немного наивном фильме. И каждый день, покидая съемочную площадку, аплодировали друг другу. Роль Маргариты Павловны стала «визитной карточкой» Инны Ульяновой.

При этом актриса ничуть не переживала, что зрители воспринимают ее в первую очередь как властную жену Хоботова, напротив, относилась к этому с гордостью.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Инна Ульянова
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше