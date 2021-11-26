Кто играл Людмилу Прокофьевну в «Служебном романе»?

Меню
Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Образ Людмилы Прокофьевны Калугиной – или попросту Мымры, как называли ее коллеги, – воплотила на экране народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. В 1970-е годы, когда снимался фильм, Алиса Бруновна была преимущественно театральной актрисой. Режиссер «Служебного романа» Эльдар Рязанов сделал все, чтобы на съемочной площадке она чувствовала себя так же уверенно, как на подмостках. Так, он отказался от нелинейной последовательности съемок, когда, например, утром снимаются сцена из самого начала фильма, а вечером – из финала.

Рязанов настоял на том, чтобы картину снимали в хронологической последовательности, от начала к концу, чтобы Фрейндлих было легче войти в образ и сыграть перевоплощение Мымры в привлекательную женщину.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
