Кто играл Людмилу Прокофьевну в «Служебном романе»?

Наш ответ:

Образ Людмилы Прокофьевны Калугиной – или попросту Мымры, как называли ее коллеги, – воплотила на экране народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. В 1970-е годы, когда снимался фильм, Алиса Бруновна была преимущественно театральной актрисой. Режиссер «Служебного романа» Эльдар Рязанов сделал все, чтобы на съемочной площадке она чувствовала себя так же уверенно, как на подмостках. Так, он отказался от нелинейной последовательности съемок, когда, например, утром снимаются сцена из самого начала фильма, а вечером – из финала.