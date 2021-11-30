Кто играл Костика в «Покровских воротах»?

Роль обаятельного Костика Ромина в «Покровских воротах» исполнил Олег Меньшиков. Для молодого актера это была третья работа в кино – ранее он появился в картинах «Жду и надеюсь» (1980) и «Родня» (1981). После премьеры Меньшиков в буквальном смысле слова проснулся знаменитым, на него посыпались предложения от известных режиссеров. Критики тоже хвалили игру начинающего актера, отмечая его бесспорные профессиональные умения. Интересно, что звездную роль Олег Евгеньевич получил после проб, которые продлились всего пять минут.
Малоизвестный актер настолько пришелся по душе автору пьесы и сценария Леониду Зорину, что никого другого видеть в роли Костика он больше не желал.
Авторизация по e-mail