Кто играл контрабандистов в «Бриллиантовой руке»?

Роли стамбульских контрабандистов, по ошибке принявших Семена Семеновича Горбункова за агента-перевозчика, сыграли Григорий Шпигель и Леонид Каневский. В одном из интервью Каневский признался, что в тарабарщине, имитирующей иностранную речь, зашифровал фамилию своей будущей жены. К моменту премьеры избранница актера, Анна Березина, уже знала, что ее имя увековечено во фразе «березина куманит». Роли других участников группы контрабандистов исполнили Николай Романов (Шеф, озвучивал персонажа Константин Тыртов), Анатолий Папанов (помощник Шефа Лелик), Андрей Миронов (Геша Козодоев), Иван Василенко (контрабандист в темных очках).
Кстати, в первоначальном варианте сценария фильм так и назывался – «Контрабандисты».
Авторизация по e-mail