Кто играл Хоботова в «Покровских воротах»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

В роли Льва Евгеньевича Хоботова в «Покровских воротах» выступил Анатолий Равикович. Актеру удалось создать запоминающийся образ рассеянного, робкого мужчины, который после развода с властной супругой влюбляется в молоденькую медсестру. Хотя изначально Равикович, познакомившись со сценарием, отнесся к рассказанной в нем истории скептически, уж больно неестественной и натянутой она ему показалась. Интересно, что на роль Хоботова претендовал Андрей Миронов. Актер убеждал режиссера Михаила Козакова, что сыграть этого героя должен именно он. Худсовет был не против кандидатуры Миронова, при этом роли Маргариты Павловны и Саввы Игнатьевича должны были достаться Наталье Гундаревой и Евгению Лазареву соответственно.

Однако Козаков сделал выбор в пользу неизвестных широкой публике театральных актеров.

 

