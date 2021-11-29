Кто играл главную роль в фильме «Девчата»?

Главную роль в фильме «Девчата» сыграла Надежда Румянцева. Изначально режиссер Юрий Чулюкин хотел снять в роли Тоси свою супругу Наталью Кустинскую, но худсовет посчитал Кустинскую слишком красивой для этого образа. Кроме Румянцевой на главную роль рассматривались кандидатуры Валентины Малявиной и Екатерины Савиновой. Примечательно, что Тосе по сценарию восемнадцать лет, а Румянцевой на момент съемок уже исполнилось тридцать.
Весь гардероб Тоси Кислицыной Румянцева подобрала сама – актриса, по ее воспоминаниям, увидела эти вещи на своей знакомой, воспитаннице детского дома.
