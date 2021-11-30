Кто играл Бабу-ягу в сказке «Морозко»?

Наш ответ:

Георгий Милляр, великий мастер перевоплощения, стал настоящим символом Бабы-яги в советском кинематографе. Его вклад в создание образа зловредной, но при этом комичной и запоминающейся волшебницы сложно переоценить. Особенно выделяется его работа в фильме Александра Роу «Морозко» (1964), где актер в восьмой раз исполнил роль Бабы-яги.

Интересные факты о роли Бабы-яги в фильме "Морозко" и творчестве Милляра

Путь к роли Бабы-яги

Впервые Милляр сыграл Бабу-ягу в фильме «Василиса Прекрасная» (1939), где убедил Александра Роу, что никто лучше мужчины не справится с этим образом. Аргумент был прост:

актрисы не захотят выглядеть настолько отталкивающе, а Баба-яга должна быть именно такой

С тех пор он стал неизменным воплощением этой сказочной героини в фильмах Роу.

Особенности грима и перевоплощения

Для создания образа Бабы-яги Милляр проходил длительные процедуры грима, который включал накладной нос, парик и характерный костюм. Его движения, мимика и голосовые интонации придавали персонажу уникальную комичность и харизму, которые делали Бабу-ягу узнаваемой и любимой зрителями.

Мастер отрицательных персонажей

Помимо Бабы-яги, Милляр играл других антагонистов в сказках Роу: Кашшея Бессмертного, Лешего и прочих. Его талант заключался в умении делать злодеев не только пугающими, но и обаятельными, что завораживало детей и взрослых.

Широкая известность и ограничение в ролях

Несмотря на культовый статус в сказках, в других жанрах кино Георгий Францевич оставался незаслуженно недооцененным. Большинство его ролей за пределами сказочного амплуа были эпизодическими.

Позднее признание

Только в 1988 году, за три года до смерти, Милляру присвоили звание народного артиста РСФСР. Причиной позднего признания, вероятно, было его холодное отношение к власти, а также специфичность амплуа, которое он исполнял.

Георгий Милляр в «Морозко»

В фильме «Морозко» Баба-яга предстает не просто злодейкой, но хитроумной и колоритной героиней, помогающей двигать сюжет. Милляр внес в роль тонкий юмор и яркий колорит, сделав персонажа одним из самых запоминающихся в советских киносказках.

Талант Георгия Милляра сделал его работы бессмертными. Его Баба-яга стала эталоном, вдохновляющим актеров и режиссеров многих поколений.