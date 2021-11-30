Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто играл Анфису в фильме «Девчата»?

Кто играл Анфису в фильме «Девчата»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Образ роковой красавицы Анфисы воплотила на экране Светлана Дружинина. Изначально режиссер Юрий Чулюкин видел в этой роли свою первую жену Наталью Кустинскую, но та отказалась от съемок, потому что не хотела играть второстепенную героиню. В итоге утвердили Дружинину, которая по ходу съемок привносила в роль что-то свое: например, для сцены, в которой Анфиса жалуется девчатам на свою судьбу, заплела косичку и завязала ленту бантиком. А когда Чулюкин удивился, мол, такая прическа не соответствует стилю героини, возразила: «В этой сцене Анфиса должна быть как мокрая курица».

Кстати, именно Дружинина в 1990-х предлагала снять продолжение «Девчат», но идея так и не была воплощена в жизнь.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Светлана Дружинина
Светлана Дружинина
Svetlana Druzhinina
Юрий Чулюкин
Yuri Chulyukin
Наталья Кустинская
Наталья Кустинская

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше