Кто играл Анфису в фильме «Девчата»?

Образ роковой красавицы Анфисы воплотила на экране Светлана Дружинина. Изначально режиссер Юрий Чулюкин видел в этой роли свою первую жену Наталью Кустинскую, но та отказалась от съемок, потому что не хотела играть второстепенную героиню. В итоге утвердили Дружинину, которая по ходу съемок привносила в роль что-то свое: например, для сцены, в которой Анфиса жалуется девчатам на свою судьбу, заплела косичку и завязала ленту бантиком. А когда Чулюкин удивился, мол, такая прическа не соответствует стилю героини, возразила: «В этой сцене Анфиса должна быть как мокрая курица».
Кстати, именно Дружинина в 1990-х предлагала снять продолжение «Девчат», но идея так и не была воплощена в жизнь.
