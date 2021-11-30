Кто играет Марфушу в сказке «Морозко»?

Наш ответ:

Роль ленивой и грубой Марфушки в сказке «Морозко» сыграла Инна Чурикова. На момент съемок она была студенткой Театрального училища имени Щепкина, за плечами у нее были две эпизодические роли в фильмах «Тучи над Борском» (1960) и «Я шагаю по Москве» (1964). На пробах в «Морозко» Чуриковой, как и другим претенденткам, пришлось грызть орехи. Молодая артистка делала это так старательно, не жалея зубов, что Александр Роу утвердил ее кандидатуру. А когда состоялась премьера, Инна Михайловна всерьез задумалась о том, чтобы уйти из актерской профессии: на экране она показалась себе ужасно некрасивой.