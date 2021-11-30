Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто играет Марфушу в сказке «Морозко»?

Кто играет Марфушу в сказке «Морозко»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Роль ленивой и грубой Марфушки в сказке «Морозко» сыграла Инна Чурикова. На момент съемок она была студенткой Театрального училища имени Щепкина, за плечами у нее были две эпизодические роли в фильмах «Тучи над Борском» (1960) и «Я шагаю по Москве» (1964). На пробах в «Морозко» Чуриковой, как и другим претенденткам, пришлось грызть орехи. Молодая артистка делала это так старательно, не жалея зубов, что Александр Роу утвердил ее кандидатуру. А когда состоялась премьера, Инна Михайловна всерьез задумалась о том, чтобы уйти из актерской профессии: на экране она показалась себе ужасно некрасивой.

К счастью, в дальнейшем она передумала, а за роль Марфушки получила серебряную медаль Томаша Масарика из рук посла Чехии Ярослава Башта.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Морозко
Морозко детский, семейный, сказка
1964, СССР
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше