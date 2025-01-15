Кто играет Бабу Ягу в фильме "Финист. Первый богатырь"?

«Финист. Первый богатырь» - новая отечественная киносказка, премьера которого состоялась в российском прокате 1 января. Роль Бабы Яги в кинокартине исполнила звезда «Вызова» Юлия Пересильд.
Финист Ясный Сокол — самый ловкий, сильный и красивый богатырь Белогорья, которым восхищаются все: богатыри считают его примером, дети мечтают быть как он, а девушки не могут отвести взгляд. Горделивый и самоуверенный, он иногда отказывается от подвигов, если те кажутся ему недостаточно интересными. Однако, чтобы оставаться лучшим и поддерживать восхищение людей, Финист решает отправиться в непростое путешествие. Его путь приводит в восточные земли, где богатырь узнает важную истину: даже самый сильный не сможет справиться в одиночку.
