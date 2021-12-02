Меню
Кто и почему озвучивал Варлей в фильме «Кавказская пленница»?

Елена Королева 2 декабря 2021 Дата обновления: 2 декабря 2021
Наш ответ:

Наталью Варлей, которая сыграла Нину в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» озвучила актриса Надежда Румянцева. По официальной версии, озвученной Гайдаем, это произошло потому, что неопытная актриса Варлей не справлялась с процессом закадровой записи голоса. Наталья Варлей считает, что ее переозвучивание связано с тем, что она отказала Гайдаю, когда он попытался проявить к ней «мужской» интерес. В одном из интервью актриса рассказала, что спустя несколько дней после этого случая режиссер сообщил, что голосом Нины будет Надежда Румянцева.

Как утверждает актриса, впоследствии Гайдай признался, что сожалеет об этом своем решении.

 

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
