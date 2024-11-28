Кто ел вареники в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки"?

«Вечера на хуторе близ Диканьки» - классическая новогодняя картина по мотивам повести Гоголя, которая по сей день пользуется большой популярностью у зрителей. Персонажа, который ел вареники, зовут Пацюк.
Кратко напомним, о чем рассказывается в фильме. По сюжету в канун Рождества кузнец Вакула решает жениться на красавице Оксане, но она требует для этого невыполнимого — черевички, которые носит сама царица. Вакула отправляется за ними, заручившись помощью самого чёрта, которого ловко обманул. Тем временем в селе происходят мистические и комичные события: пропажа месяца, козни чёрта и колдовство Солохи. Вакула преодолевает все преграды, добывает черевички, и история заканчивается весёлым и светлым праздником.
