Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто ел вареники в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки"?

Кто ел вареники в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки"?

Олег Скрынько 28 ноября 2024 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

«Вечера на хуторе близ Диканьки» - классическая новогодняя картина по мотивам повести Гоголя, которая по сей день пользуется большой популярностью у зрителей. Персонажа, который ел вареники, зовут Пацюк.

Кратко напомним, о чем рассказывается в фильме. По сюжету в канун Рождества кузнец Вакула решает жениться на красавице Оксане, но она требует для этого невыполнимого — черевички, которые носит сама царица. Вакула отправляется за ними, заручившись помощью самого чёрта, которого ловко обманул. Тем временем в селе происходят мистические и комичные события: пропажа месяца, козни чёрта и колдовство Солохи. Вакула преодолевает все преграды, добывает черевички, и история заканчивается весёлым и светлым праздником.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством семейный, сказка
1961, СССР
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше