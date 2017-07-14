Меню
Кто дублировал «Стражи Галактики» на русском языке?

Кто дублировал «Стражи Галактики» на русском языке?

Задаёт вопрос: Почемучка
Дата ответа: 14 июля 2017

Персонажей «Стражей Галактики», супергеройского блокбастера Marvel 2014 года, а также персонажей сиквела, на русском языке дублировали следующие актеры:

Андрей Зайцев - Питер Квилл / Звёздный Лорд

Мария Цветкова - Гамора

Максим Сергеев - Дракс Разрушитель

Вин Дизель - Грут

Сергей Куницкий - Ракета

Александр Марушев - Ронан Обвинитель

Сергей Дьячков - лидер Опустошителей Йонду Удонта

Вадим Романов - офицер Корпуса Нова Романн Дей

Светлана Кузнецова - Небула

Светлана Шейченко - командор Корпуса Нова Ирани Раэль

Сергей Козик - Корат Преследователь

Станислав Концевич - Танелиир Тиван / Коллекционер

Сергей Воробьёв - Танос

Александр Лушин - офицер Корпуса Нова Гартан Саал

Екатерина Тихомирова - Мередит Квилл

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Мария Цветкова-Овсянникова
Mariya Tsvetkova-Ovsyannikova
Максим Сергеев
Максим Сергеев
Maksim Sergeyev
Вин Дизель
Вин Дизель
Vin Diesel

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2 боевик, фантастика
2017, США
7.0
Стражи Галактики
Стражи Галактики фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.0
