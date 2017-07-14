Кто дублировал «Стражи Галактики» на русском языке?

Персонажей «Стражей Галактики», супергеройского блокбастера Marvel 2014 года, а также персонажей сиквела, на русском языке дублировали следующие актеры:
Андрей Зайцев - Питер Квилл / Звёздный Лорд
Мария Цветкова - Гамора
Максим Сергеев - Дракс Разрушитель
Вин Дизель - Грут
Сергей Куницкий - Ракета
Александр Марушев - Ронан Обвинитель
Сергей Дьячков - лидер Опустошителей Йонду Удонта
Вадим Романов - офицер Корпуса Нова Романн Дей
Светлана Кузнецова - Небула
Светлана Шейченко - командор Корпуса Нова Ирани Раэль
Сергей Козик - Корат Преследователь
Станислав Концевич - Танелиир Тиван / Коллекционер
Сергей Воробьёв - Танос
Александр Лушин - офицер Корпуса Нова Гартан Саал
Екатерина Тихомирова - Мередит Квилл
