Кто дублировал «Чисто английское убийство»?

«Чисто английское убийство» — двухсерийный телевизионный фильм, снятый в СССР режиссёром Самсоном Самсоновым в 1974 году. Вот список актеров, которые дублировали (озвучили) «Чисто английское убийство»:
Алексей Баталов — доктор Ботвинк
Леонид Оболенский — лорд Томас Уорбек
Георгий Тараторкин — достопочтенный Роберт Уорбек, сын лорда Уорбека
Борис Иванов — сэр Джулиус Уорбек, министр финансов Великобритании
Иван Переверзев — Бриггс, дворецкий (озвучил Евгений Весник)
Ирина Муравьёва — Сюзанна, дочь Бриггса (озвучила Алла Будницкая)
Файме Юрно — леди Камилла Прендергест (озвучила Ирина Карташёва)
Эугения Плешките — миссис Карстерс
Эйнари Коппель — сержант Роджерс, Лондонское управление полиции, личная охрана министра финансов
Александр Вигдоров — Дик, помощник сэра Джулиуса Уорбека
Валерия Меньковская — графиня Прендергест, мать Камиллы
Владимир Довейко — Сайкс, помощник и соратник Роберта Уорбека
Авторизация по e-mail