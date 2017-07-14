Меню
Кто дублировал «Чисто английское убийство»?

Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 июля 2017

«Чисто английское убийство» — двухсерийный телевизионный фильм, снятый в СССР режиссёром Самсоном Самсоновым в 1974 году. Вот список актеров, которые дублировали (озвучили) «Чисто английское убийство»:

Алексей Баталов — доктор Ботвинк

Леонид Оболенский — лорд Томас Уорбек

Георгий Тараторкин — достопочтенный Роберт Уорбек, сын лорда Уорбека

Борис Иванов — сэр Джулиус Уорбек, министр финансов Великобритании

Иван Переверзев — Бриггс, дворецкий (озвучил Евгений Весник)

Ирина Муравьёва — Сюзанна, дочь Бриггса (озвучила Алла Будницкая)

Файме Юрно — леди Камилла Прендергест (озвучила Ирина Карташёва)

Эугения Плешките — миссис Карстерс

Эйнари Коппель — сержант Роджерс, Лондонское управление полиции, личная охрана министра финансов

Александр Вигдоров — Дик, помощник сэра Джулиуса Уорбека

Валерия Меньковская — графиня Прендергест, мать Камиллы

Владимир Довейко — Сайкс, помощник и соратник Роберта Уорбека

