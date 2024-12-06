Меню
Кто автор "Золушки"?

Олег Скрынько 6 декабря 2024 Дата обновления: 6 декабря 2024
Наш ответ:

Сказка о Золушке имеет несколько версий, и её авторство приписывается разным писателям. Наиболее известная версия принадлежит французскому писателю Шарлю Перро, который опубликовал её в 1697 году. В свою очередь, братья Гримм создали другую, более мрачную интерпретацию, включённую в их сборник немецких сказок в 1812 году.

Экранизации «Золушки» многочисленны и разнообразны. Среди самых известных — классический диснеевский анимационный фильм «Золушка» 1950 года, ставший символом жанра. Советская версия 1947 года с Яниной Жеймо в главной роли — любимый фильм многих поколений. В Голливуде были сняты адаптации, такие как «История Золушки» с Хилари Дафф (2004) и роскошная постановка 2015 года от студии Disney с Лили Джеймс. Также существует множество музыкальных, театральных и современных интерпретаций, которые переносят историю в разные эпохи, подчеркивая универсальность темы о любви, упорстве и превращении мечты в реальность.

