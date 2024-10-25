Меню
Кого сыграла Деми Мур с фильме «Субстанция»?

25 октября 2024
Наш ответ:

«Субстанция» — франко-британский боди-хоррор, в котором критикуется объективизация женщин как товара с истекающим сроком годности. Премьера состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, тогда как в российских кинотеатрах фильм появился 19 сентября. Деми Мур сыграла бывшую голливудскую звезду Элизабет Спаркл, чья слава сошла на нет. Она остается на виду, будучи ведущей телешоу о фитнесе, но продюсер лишает ее и этого пристанища. Доведенная до отчаяния, Элизабет решает прибегнуть к инновационному препарату под названием «Субстанция». Инъекция этого вещества приводят к тому, что Элизабет раздваивается — из ее спины на свет появляется молодая красавица Сью, которую сыграла Маргарет Куолли.

