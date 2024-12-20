Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кого любил Драко Малфой?

Кого любил Драко Малфой?

Олег Скрынько 20 декабря 2024 Дата обновления: 20 декабря 2024
Наш ответ:

Вопрос о том, кого любил Драко Малфой, всегда оставался предметом обсуждения среди фанатов «Гарри Поттера». Давайте разберем этот вопрос с разных сторон.

Любил ли Драко Гермиону Грейнджер?

Теория о том, что Драко был влюблен в Гермиону, имеет своих сторонников. Они указывают на несколько моментов, которые могут намекать на скрытые чувства:

  • Внутренний конфликт Драко, связанный с его воспитанием в духе чистокровной идеологии.
  • Его сдержанная реакция на удар Гермионы в третьей книге.
  • Возможное уважение к её силе характера и умственным способностям, несмотря на её происхождение.

В интервью Джоан Роулинг высказалась, что, возможно, некоторые фанаты романтизируют образ Драко. Она упомянула, что такие интерпретации могли быть вызваны харизматичной игрой Тома Фелтона в экранизациях. Однако автор добавила, что Драко испытывал сложные чувства к Гермионе, связанные скорее с завистью к её достижениям и интеллекту, чем с романтической привязанностью.

Официальный роман Драко — Астория Гринграсс

В книгах и дополнительной информации, предоставленной Роулинг, указано, что Драко женился на Астории Гринграсс. Их брак стал для него источником стабильности и счастья. Астория, мягкая и неконфликтная по характеру, помогла Драко пересмотреть многие его прежние взгляды, включая предубеждения о «чистоте крови». Именно её влияние сделало Драко более терпимым и спокойным человеком.

Фанатские теории и альтернативные интерпретации

Некоторые поклонники считают, что Драко любил Гермиону, но подавлял свои чувства из-за страха перед Люциусом Малфоем и осуждением общества. Эти теории, как правило, больше относятся к фанфикам, чем к канону, хотя они продолжают вдохновлять тысячи историй, исследующих эту тему.
Что говорит канон?

На основе информации из книг и интервью Джоан Роулинг, в каноне нет прямых указаний на то, что Драко когда-либо испытывал романтические чувства к Гермионе. Его настоящие отношения с Асторией Гринграсс подтверждают, что его выбор партнера в конечном итоге был связан с человеком, который помогал ему расти и преодолевать предубеждения.

Поэтому, несмотря на множество теорий и фанатских фантазий, любовь Драко, зафиксированная в каноне, принадлежала его жене Астории. В то же время, загадочная и противоречивая природа его персонажа продолжает привлекать к нему внимание поклонников.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше