Наш ответ:

Вопрос о том, кого любил Драко Малфой, всегда оставался предметом обсуждения среди фанатов «Гарри Поттера». Давайте разберем этот вопрос с разных сторон.

Любил ли Драко Гермиону Грейнджер?

Теория о том, что Драко был влюблен в Гермиону, имеет своих сторонников. Они указывают на несколько моментов, которые могут намекать на скрытые чувства:

Внутренний конфликт Драко, связанный с его воспитанием в духе чистокровной идеологии.

Его сдержанная реакция на удар Гермионы в третьей книге.

Возможное уважение к её силе характера и умственным способностям, несмотря на её происхождение.

В интервью Джоан Роулинг высказалась, что, возможно, некоторые фанаты романтизируют образ Драко. Она упомянула, что такие интерпретации могли быть вызваны харизматичной игрой Тома Фелтона в экранизациях. Однако автор добавила, что Драко испытывал сложные чувства к Гермионе, связанные скорее с завистью к её достижениям и интеллекту, чем с романтической привязанностью.

Официальный роман Драко — Астория Гринграсс

В книгах и дополнительной информации, предоставленной Роулинг, указано, что Драко женился на Астории Гринграсс. Их брак стал для него источником стабильности и счастья. Астория, мягкая и неконфликтная по характеру, помогла Драко пересмотреть многие его прежние взгляды, включая предубеждения о «чистоте крови». Именно её влияние сделало Драко более терпимым и спокойным человеком.

Фанатские теории и альтернативные интерпретации

Некоторые поклонники считают, что Драко любил Гермиону, но подавлял свои чувства из-за страха перед Люциусом Малфоем и осуждением общества. Эти теории, как правило, больше относятся к фанфикам, чем к канону, хотя они продолжают вдохновлять тысячи историй, исследующих эту тему.

Что говорит канон?

На основе информации из книг и интервью Джоан Роулинг, в каноне нет прямых указаний на то, что Драко когда-либо испытывал романтические чувства к Гермионе. Его настоящие отношения с Асторией Гринграсс подтверждают, что его выбор партнера в конечном итоге был связан с человеком, который помогал ему расти и преодолевать предубеждения.

Поэтому, несмотря на множество теорий и фанатских фантазий, любовь Драко, зафиксированная в каноне, принадлежала его жене Астории. В то же время, загадочная и противоречивая природа его персонажа продолжает привлекать к нему внимание поклонников.

