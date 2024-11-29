Кого искали герои фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"?

Наш ответ:

«Новогодние приключения Маши и Вити» — советский новогодний фильм-сказка, ставший классикой благодаря своему уникальному сочетанию фэнтези, музыки и увлекательного сюжета. История рассказывает о двух школьниках, которые отправляются в волшебный мир на поиски Снегурочки, похищенной Кощеем для своего зловещего праздника.



Главные герои, Маша, верящая в чудеса, и Витя, убежденный рационалист, объединяют усилия ради спасения Нового года. С помощью Деда Мороза они попадают в сказку, где их ждут опасности и испытания. Кащей, узнав о миссии ребят, направляет против них своих верных слуг — троицу «Дикие гитары», включающую Бабу-Ягу, Лешего и Кота Матвея. В этой истории чудеса, дружба и смекалка помогают героям преодолеть преграды и вернуть Снегурочку, чтобы праздник всё-таки состоялся.