Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кого искали герои фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"?

Кого искали герои фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"?

Олег Скрынько 29 ноября 2024 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

«Новогодние приключения Маши и Вити» — советский новогодний фильм-сказка, ставший классикой благодаря своему уникальному сочетанию фэнтези, музыки и увлекательного сюжета. История рассказывает о двух школьниках, которые отправляются в волшебный мир на поиски Снегурочки, похищенной Кощеем для своего зловещего праздника.

Главные герои, Маша, верящая в чудеса, и Витя, убежденный рационалист, объединяют усилия ради спасения Нового года. С помощью Деда Мороза они попадают в сказку, где их ждут опасности и испытания. Кащей, узнав о миссии ребят, направляет против них своих верных слуг — троицу «Дикие гитары», включающую Бабу-Ягу, Лешего и Кота Матвея. В этой истории чудеса, дружба и смекалка помогают героям преодолеть преграды и вернуть Снегурочку, чтобы праздник всё-таки состоялся.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новогодние приключения Маши и Вити
Новогодние приключения Маши и Вити семейный, фэнтези
1975, СССР
6.0
