Кого играет Борисов в "Аноре"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 февраля 2025 Дата обновления ответа: 10 февраля 2025

«Анора» — один из самых громких американских кинохитов 2024 года, претендующий на престижные награды. В картине одну из второстепенных ролей сыграл российский актер Юра Борисов. В фильме он воплотил образ Игоря — парня с добрыми глазами, который внешне, впрочем, напоминает русского бандита. Его герой немногословен и чаще остается наблюдателем, передавая эмоции через мимику.

По сюжету он работает на влиятельную русскую семью, чей сын спонтанно женился на стриптизерше Аноре. Игорю вместе с другими пособниками олигархов требуется аннулировать брак за самый короткий срок. Решая непростую задачу, герои попадают в целую серию курьезных и вместе с тем драматичных ситуаций. Фильм понравился западной публике необычными персонажами и колоритными диалогами на английском и русском языках.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Юра Борисов
Юра Борисов
Yuriy Borisov

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Анора
Анора драма
2024, США
6.0
