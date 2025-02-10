Кого играет Борисов в "Аноре"?

«Анора» — один из самых громких американских кинохитов 2024 года, претендующий на престижные награды. В картине одну из второстепенных ролей сыграл российский актер Юра Борисов. В фильме он воплотил образ Игоря — парня с добрыми глазами, который внешне, впрочем, напоминает русского бандита. Его герой немногословен и чаще остается наблюдателем, передавая эмоции через мимику.
По сюжету он работает на влиятельную русскую семью, чей сын спонтанно женился на стриптизерше Аноре. Игорю вместе с другими пособниками олигархов требуется аннулировать брак за самый короткий срок. Решая непростую задачу, герои попадают в целую серию курьезных и вместе с тем драматичных ситуаций. Фильм понравился западной публике необычными персонажами и колоритными диалогами на английском и русском языках.
