Когда выйдет вторая часть фильма «Незнакомцы: Начало»?

«Незнакомцы: Начало» — американский психологический хоррор, вышедший в 2024 году. По сюжету супруги Майя и Райан в честь пятой годовщины своей свадьбы отправляются путешествовать на автомобиле. По пути им приходится остановиться в маленьком доме, а ночью к ним заявляются жестокие психопаты в масках.



В оригинале фильм называется The Strangers: Chapter 1, то есть «Незнакомцы: Глава 1». Производство «Главы 2» ведется в настоящее время. Релиз намечен на осень 2024 года, но точная дата пока не анонсирована. Проект задумывался как трилогия, так что в будущем также появится «Глава 3». Напомним, «Незнакомцы: Начало» и запланированные продолжения представляют собой перезапуск оригинальных «Незнакомцев» (2007) и сиквела «Незнакомцы: Жестокие игры» (2018).



В октябре 2023 года на фестивале Comic Con в Нью-Йорке режиссер трилогии Ренни Харлин заявил о планах снять дополнительные фильмы после выхода «Главы 3».