Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Когда выйдет вторая часть фильма «Незнакомцы: Начало»?

Когда выйдет вторая часть фильма «Незнакомцы: Начало»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 июня 2024

«Незнакомцы: Начало» — американский психологический хоррор, вышедший в 2024 году. По сюжету супруги Майя и Райан в честь пятой годовщины своей свадьбы отправляются путешествовать на автомобиле. По пути им приходится остановиться в маленьком доме, а ночью к ним заявляются жестокие психопаты в масках.

В оригинале фильм называется The Strangers: Chapter 1, то есть «Незнакомцы: Глава 1». Производство «Главы 2» ведется в настоящее время. Релиз намечен на осень 2024 года, но точная дата пока не анонсирована. Проект задумывался как трилогия, так что в будущем также появится «Глава 3». Напомним, «Незнакомцы: Начало» и запланированные продолжения представляют собой перезапуск оригинальных «Незнакомцев» (2007) и сиквела «Незнакомцы: Жестокие игры» (2018).

В октябре 2023 года на фестивале Comic Con в Нью-Йорке режиссер трилогии Ренни Харлин заявил о планах снять дополнительные фильмы после выхода «Главы 3».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Незнакомцы. Начало
Незнакомцы. Начало ужасы
2024, Румыния / США
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР
До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше