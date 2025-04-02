Когда выйдет в цифре фильм "Микки 17"?

«Микки 17» - одна из крупнейших киноновинок 2025 года. Несмотря на то, что кинотеатральная премьера фантастики состоялась совсем недавно, фильм уже 8 апреля можно будет посмотреть в сети.



Напомним сюжет кинокартины, провалившейся в прокате, но тепло встреченной критиками. Микки Барнс — «расходный» член экипажа, у которого незавидная участь. Его предназначение — снова и снова умирать. В ходе космической экспедиции на далекую планету его отправляют на смертельно опасные задания, проводят на нем эксперименты, а затем воскрешают в новом клоне, сохраняя память. Но однажды 17-й Микки неожиданно выживает и выясняет, что его уже успели заменить. Теперь оба Микки становятся лишними, а значит, их жизни висят на волоске.