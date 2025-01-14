Когда выйдет продолжение фильма «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича»?

«Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича» — российский сказочный блокбастер, основанный на повести Александра Волкова. При этом в данном фильме показана лишь часть сюжета литературного первоисточника. Дело в том, что создатели собираются выпустить несколько частей. Вторая, получившая подзаголовок «Злая ведьма», уже пребывает в производстве. Премьера намечена на 2026 год. Точная дата пока не анонсирована, но, скорее всего, релиз состоится в начале января. В декабре 2024 года генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что всего в планах семь фильмов, что соответствует количеству книг в цикле Волкова. Впрочем, будущее франшизы будет зависеть от коммерческого успеха выходящих частей. «Дорога из желтого кирпича» по итогам первых двух недель в прокате собрала 2,917 млрд рублей.
