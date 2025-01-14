Меню
Когда выйдет продолжение фильма «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 января 2025 Дата обновления ответа: 14 января 2025

«Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича» — российский сказочный блокбастер, основанный на повести Александра Волкова. При этом в данном фильме показана лишь часть сюжета литературного первоисточника. Дело в том, что создатели собираются выпустить несколько частей. Вторая, получившая подзаголовок «Злая ведьма», уже пребывает в производстве. Премьера намечена на 2026 год. Точная дата пока не анонсирована, но, скорее всего, релиз состоится в начале января. В декабре 2024 года генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что всего в планах семь фильмов, что соответствует количеству книг в цикле Волкова. Впрочем, будущее франшизы будет зависеть от коммерческого успеха выходящих частей. «Дорога из желтого кирпича» по итогам первых двух недель в прокате собрала 2,917 млрд рублей.

Кирилл Мешков 16 марта 2025, 16:18
Можно было у первой части концовку нормальную сделать, или вообще не показывать, так как продолжения ждать год! Дети уже вырастут(((
16 марта 2025, 16:18 Ответить
Амелия Халилова 4 ноября 2025, 15:19
Мне так понравился этот мультик 😍 просто бомба , но концовка на самом интересном моменте очень жаль что недосняли 😢 да и вообще почему в 2027 покажут продолжения? 🤔 за это время все забудется 😖😭
4 ноября 2025, 15:19 Ответить
