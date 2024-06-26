Когда выйдет фильм «Бывший в помощь»?

Наш ответ:

Российская комедийная мелодрама «Бывший в помощь» стартует в прокате 27 июня. Посмотреть фильм на большом экране можно будет во всех регионах страны.



По сюжету молодые люди Лера и Герман собираются вступить в брак. В качестве свадебного подарка Герман собирается преподнести возлюбленной автомобиль, но выясняется, что сделкой в автосалоне занимается бывший Леры в лице дерзкого каскадера Макса. Он уговаривает Леру и Германа провести тест-драйв, садится за руль и устраивает умопомрачительную поездку, которая заканчивается мини-аварией. Из-за полученной травмы Лера забывает события последнего года, в течение которого она сошлась с Германом. Девушка не узнает своего жениха и вновь считает своим парнем Макса. Чтобы исправить ситуацию, Герман обращается за помощью к Максу. Тот должен заново познакомить Леру с Германом, чтобы она повторно в него влюбилась. Для этого троица поселяется в одном доме.