Когда выйдет «Астрал. Ночь в могиле»?

«Астрал. Ночь в могиле» — индонезийский фильм ужасов. В российский прокат картина вышла 6 июня 2024 года усилиями компании «Кинологистика». Несмотря на локализованную версию названия, в оригинале этот хоррор именуется Siksa Kubur, то есть «Могильная пытка». К американской франшизе «Астрал» данный фильм отношения не имеет. В России «Астрал. Ночь в могиле» собрал 23,5 млн рублей.



Сюжетной предпосылкой фильма является древняя легенда, согласно которой погрязшие во грехе люди после смерти становятся жертвами ужасных пыток прямо в своей могиле. Девушка по имени Сита хочет проверить, так ли это на самом деле. Для этого она находит заядлого грешника, который вот-вот испустит дух. Сита стремится доказать, что никакого возмездия не последует. Уверенная в своей правоте, она собирается провести одну ночь в могиле с усопшим грешником.