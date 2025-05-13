Когда вышел фильм «Опустошение»?

«Опустошение» — британо-американский боевик во главе с Томом Харди. Фильм вышел на стрим-сервисе Netflix 25 апреля 2025 года. При этом съемки прошли еще в 2021 году. Режиссер и автор сценария — Гарет Эванс, прославившийся как создатель дилогии «Рейд» (2011, 2013).
В центре сюжета — детектив полиции Уокер. После срыва крупной сделки с наркотиками у него на хвосте оказываются несколько группировок: мстительный преступный синдикат, коррумпированный политик, а также коллеги из полиции. В то же время протагонист, сталкиваясь с последствиями собственных ошибок из прошлого, пытается спасти сына политика, чье участие в наркосделках приводит к раскрытию тайной криминальной сети большого масштаба.
