Когда вышел фильм «Один дома 4»?

Олег Скрынько 11 декабря 2024 Дата обновления: 11 декабря 2024
Наш ответ:

«Один дома 4» — американский семейный телевизионный фильм в рамках франшизы «Один дома». Премьера состоялась на американском канале ABC 3 ноября 2002 года. Изначально четвертая часть задумывалась как продолжение третьей, но ее кассовый провал привел к тому, что создатели решили вернуться к Кевину Маккаллистеру. При этом мальчика сыграл не Маколей Калкин, а Майк Вейнберг. По сюжету родители Кевина решают развестись. Кевин отправляется на Рождество в особняк богатой Натали, с которой начал встречаться его отец. Вскоре отец Кевина и Натали уезжают, а мальчик остается в доме с дворецким и горничной. Также выясняется, что бандит Марв из первых двух фильмов теперь грабит дома вместе со своей сообщницей Верой. Кевин вступает в схватку со злодеями.

Один дома 4
Один дома 4 комедия, криминал, семейный
2002, США
