Когда вышел фильм "Мир юрского периода. Возрождение"?

«Мир юрского периода. Возрождение» - американский блокбастер, который является частью кинофраншизы «Мир юрского периода», в свою очередь основанной на «Парке юрского периода». Часть с подзаголовком «Возвращение» вышла в американский прокат 17 июня 2025.
Напоминаем сюжет кинокартины. Фармацевтическая компания отправляет на закрытый тропический остров отряд наёмников с тайной миссией — добыть ДНК трёх гигантов: титанозавра, мозазавра и кетцалькоатля. Эти создания — плоды экспериментов InGen — могут помочь в разработке лекарства от сердечных болезней. Но миссия выходит из-под контроля, когда группа сталкивается с туристами, забредшими на остров в поисках острых ощущений. Голодные динозавры — не единственная угроза: старые лаборатории «Парка Юрского периода» хранят куда более тёмные тайны.
Авторизация по e-mail