Когда состоится цифровой релиз фильма «Сто лет тому вперед»?

Наш ответ:

«Сто лет тому вперед» — российский приключенческий фильм, стартовавший в прокате 18 апреля. Картина продолжает идти в кинотеатры, поэтому дата цифрового релиза пока не анонсирована. На данный момент в активе «Сто лет тому вперед» 1,426 млн рублей, тогда как производственный бюджет проекта составил 900 млн рублей (из них 565 млн безвозвратных средств, предоставленных государственным Фондом кино). Обычно скорый релиз на стриминге означает, что тот или иной фильм провалился в прокате, но «Сто лет тому» вперед продолжает пополнять свою копилку, так что цифровая премьера пока откладывается. Фильм точно можно будет посмотреть на Okko, а также, скорее всего, в ряде других онлайн-кинотеатров.