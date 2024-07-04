Когда состоится цифровой релиз фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса"?

Наш ответ:

Цифровой релиз блокбастера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера уже состоялся 25 июня. Поэтому теперь нашумевший блокбастер могут посмотреть все прямо не выходя из дома.



События фильма разворачиваются в альтернативной Австралии, где случился апокалипсис. Отныне самыми ценными ресурсами являются вода, еда и бензин. И ради того, чтобы заполучить желаемое, немногочисленные выжившие готовы идти на крайние меры. В центре сюжета оказывается маленькая девочка Фуриоса, которую крадут мародёры и увозят в пустошь, где держат в плену долгие годы. Повзрослевшая Фуриоса, отныне в совершенстве владеющая ведением боя, решает отомстить своим обидчикам. Однако на пути к цели она сталкивается со множеством трудностей, преодолеть которые будет непросто даже такой отважной воительнице.