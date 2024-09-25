Когда состоится цифровой релиз «Дэдпула и Росомахи»?

Наш ответ:

Обновление: стало известно, что цифровая премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 1 октября.

Блокбастер Marvel «Дэдпул и Росомаха» пока не получил официальной даты цифрового релиза. Несмотря на это, можно приблизительно подсчитать, когда картина появится на стриминге и физических носителях. Так, обычно фильмы корпорации Disney, частью которой являются 20th Century Studios и Marvel Studios, появляются в «цифре» спустя 60 дней после старта в кинотеатрах. Если это правило будет соблюдено в случае с «Дэдпулом и Росомахой», то фильм может появится онлайн уже в середине сентября. Примечательно, что за рубежом кинокомикс, имеющий прокатный рейтинг R, выйдет не на «взрослом» Hulu, а на «семейном» Disney+.



Мировые кассовые сборы «Дэдпула и Росомахи» составляют уже $1,31 млрд. При этом на производство и рекламную кампанию в общей сложности было потрачено в районе $300 млн.