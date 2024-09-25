Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Когда состоится цифровой релиз «Дэдпула и Росомахи»?

Когда состоится цифровой релиз «Дэдпула и Росомахи»?

Олег Скрынько 25 сентября 2024 Дата обновления: 25 сентября 2024
Наш ответ:

Обновление: стало известно, что цифровая премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 1 октября.

Блокбастер Marvel «Дэдпул и Росомаха» пока не получил официальной даты цифрового релиза. Несмотря на это, можно приблизительно подсчитать, когда картина появится на стриминге и физических носителях. Так, обычно фильмы корпорации Disney, частью которой являются 20th Century Studios и Marvel Studios, появляются в «цифре» спустя 60 дней после старта в кинотеатрах. Если это правило будет соблюдено в случае с «Дэдпулом и Росомахой», то фильм может появится онлайн уже в середине сентября. Примечательно, что за рубежом кинокомикс, имеющий прокатный рейтинг R, выйдет не на «взрослом» Hulu, а на «семейном» Disney+.

Мировые кассовые сборы «Дэдпула и Росомахи» составляют уже $1,31 млрд. При этом на производство и рекламную кампанию в общей сложности было потрачено в районе $300 млн.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дэдпул и Росомаха
Дэдпул и Росомаха фантастика, боевик, комедия
2024, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше