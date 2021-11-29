Когда снимался фильм «Москва слезам не верит»?

Наш ответ:

Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" был снят в 1979 году, в сложное время для кинематографа. Несмотря на ограничения эпохи застоя, режиссеру удалось создать картину, которая покорила сердца миллионов зрителей не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Процесс съемок сочетал в себе реальные локации и павильонные сцены, что помогло передать дух Москвы конца 1950-х и 1970-х годов.

Как проходили съемки фильма

Работа над фильмом велась в сжатые сроки с минимальным бюджетом, который составил 550 тысяч рублей. Многие сцены снимались на реальных объектах: например, производственные эпизоды снимали в цехах предприятия "Химволокно" в городе Клин. Примечательно, что на время съемок завод не останавливал работу, и съемочной группе приходилось подстраиваться под ритм производства.

Сцены, отражающие быт героев, снимали в декорациях, созданных в павильонах. Это позволяло более точно воссоздать атмосферу времени. Интересно, что Владимир Меньшов изначально не планировал брать свою жену Веру Алентову на главную роль, но, столкнувшись с отказами других актрис, решил доверить эту задачу ей.

Трудности и уникальные находки

Сценарий фильма, написанный Валентином Черных, сначала вызвал у Меньшова сомнения из-за мелодраматической составляющей. Однако режиссера привлекла идея показать судьбу героев через временной скачок в 20 лет.

Процесс выбора актеров также сопровождался трудностями: многие звезды того времени, включая Ирину Купченко, Маргариту Терехову и Анастасию Вертинскую, отказались от участия. Но в итоге ансамбль сложился так, что каждый актер идеально вписался в свою роль, а многие персонажи стали культовыми.

Секрет успеха картины

После выхода на экраны фильм получил неоднозначные отзывы — его обвиняли в излишней сентиментальности и эксплуатации "низменных" чувств зрителей. Однако популярность ленты среди зрителей оказалась оглушительной: в 1980 году "Москву слезам не верит" посмотрело около 90 миллионов человек.

Картина принесла Владимиру Меньшову не только признание на родине, но и мировую славу, кульминацией которой стала премия "Оскар" в 1981 году за лучший фильм на иностранном языке. Любопытно, что сам режиссер не смог присутствовать на церемонии, узнав о награде только из программы "Время".