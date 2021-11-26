Меню
Когда снимали фильм «Полосатый рейс»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 2 декабря 2024
Наш ответ:

Фильм «Полосатый рейс» начали снимать летом 1960 года. Основные съемки проходили на теплоходе «Фрязино», который следовал по маршруту Одесса – Батуми, а подготовительные репетиции состоялись в Ленинграде на базе сухогруза «Матрос Железняк».

В 2024 году фильму исполнилось уже 64 года!

Идея создать фильм с дрессировщицей Маргаритой Назаровой в главной роли родилась после визита императора Эфиопии Хайле Селассие в СССР летом 1959 года. Никита Хрущёв, посетивший с зарубежным гостем цирк, был поражён мастерством Назаровой и решил, что о ней необходимо снять фильм. Сценарий поручили писать Виктору Конецкому, бывшему моряку, который вдохновился реальной историей: однажды цирковых медведей перевозили с острова Врангеля в Мурманск, и один из них выбрался из клетки, устроив настоящий переполох. Для фильма медведей заменили на тигров, добавив романтическую линию.

Премьера картины состоялась 27 июня 1961 года, и она мгновенно стала лидером проката, собрав более 32 миллионов зрителей. «Полосатый рейс» и сегодня остаётся любимым фильмом для многих поколений.

 

