Когда снимали фильм «Ирония судьбы»?

Олег Скрынько 27 ноября 2024 Дата обновления: 27 ноября 2024
Наш ответ:

Классическая советская мелодрама «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) была снята Эльдаром Рязановым по пьесе «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…», которая была написана в 1969 году. Съемки картины начались в январе 1975 года. К тому времени пьеса уже давно шла на театральных подмостках. Типовой дом по адресу 3-я улица Строителей, 25 в фильме «сыграли» два экспериментальных панельных дома, которые находятся в московском районе Тропарево-Никулино (точные адреса: проспект Вернадского, 113 и проспект Вернадского, 125). В действительности варианты «типового» дома были построены в рамках экспериментального проекта. Всего на проспекте Вернадского построили три таких дома. Примечательно, что к 1975 году было 3-й улицы Строителей в столице уже не было. Такое название улица носила с 1958 по 1963 год, а затем была переименована в улицу Марии Ульяновой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром! мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
