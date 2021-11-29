Когда снимали «Бриллиантовую руку»?

Наш ответ:

Пик творчества великого советского режиссера Леонида Гайдая пришелся на первые годы эпохи застоя, и его, как и остальных творческих людей, не щадила жесткая рука советской цензуры. К примеру, чиновники Госкино заставили режиссера вырезать уморительную анимационную заставку из своего фильма «Бриллиантовая рука». А начались съемки фильма 25 апреля 1968 года на студии «Мосфильм». Съемки были жестко распланированы, и все первые съемочные дни проходили в павильонах. По свидетельству кинокритиков, это позволило съемочной группе уже в начале июня отправиться в экспедицию вдоль побережья Черного моря на лайнере «Победа». Вскоре и натурные съемки были завершены, но вот монтаж картины затянулся: постоянные прения на худсоветах истощали Гайдая, и в конце концов он согласился на все правки.