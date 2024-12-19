Когда Рон полюбил Гермиону?

Наш ответ:

Гермиона и Рон: Путь к любви

Первый год

Гермиона Грейнджер впервые встретила Рона Уизли и Гарри Поттера в «Хогвартс-экспрессе». С первых минут общения между Роном и Гермионой возникло напряжение. Гермиона, увлечённая правилами и учебными требованиями, показалась Рону чересчур самоуверенной. Он даже выразил надежду, что они не окажутся на одном факультете. Однако судьба распорядилась иначе, и их обоих распределили в Гриффиндор.

Их конфликт достиг пика, когда Рон нелестно высказался о Гермионе за её спиной, сказав, что неудивительно, что у неё нет друзей. Услышав это, Гермиона обиделась и спряталась в туалете, где её чуть не настиг тролль. Благодаря смелости Гарри и Рона, она была спасена. После этого случая Гермиона солгала профессору Макгонагалл, чтобы защитить своих новых друзей. Это положило начало их крепкой дружбе, несмотря на постоянные ссоры Рона и Гермионы.

Второй год

На втором курсе Рон начал проявлять признаки романтической симпатии к Гермионе. Он ревностно защищал её, когда Драко Малфой назвал её «грязнокровкой», и попытался напасть на него с помощью сломанной палочки. Беспокойство Рона за Гермиону стало особенно заметным, когда она оказалась жертвой Василиска и окаменела.

Третий год

Отношения между Роном и Гермионой подверглись первому серьёзному испытанию, когда кот Гермионы, Живоглот, якобы съел любимую крысу Рона — Коросту. Разозлённый Рон долго не общался с Гермионой, но их примирение состоялось после вмешательства Хагрида. К тому же, в этот год Рон смело вступился за Гермиону, когда профессор Снегг грубо назвал её «всезнайкой».

Четвёртый год

На четвёртом курсе чувства Рона и Гермионы стали очевидными, но они по-прежнему скрывали их за раздражением и ревностью. Рон был поражён Флёр Делакур, в то время как Гермиона приняла приглашение Виктора Крама на Святочный Бал. Неуклюжие попытки Рона пригласить Гермиону вызвали только недоразумения. Гермиона была расстроена его неспособностью осознать свои чувства, а Рон ревновал её к Краму.

Пятый год

В пятый год Рон начал замечать, насколько важна для него Гермиона. В момент эмоциональной поддержки он сказал, что она самый замечательный человек, которого он когда-либо встречал. Однако их ссоры продолжались, например, когда Рон ревновал Гермиону к её переписке с Крамом.

Шестой год

Шестой год стал для их отношений испытанием. Рон, обиженный на игнорирование со стороны профессора Слизнорта, начал встречаться с Лавандой Браун, что глубоко задело Гермиону. В ответ она посетила рождественскую вечеринку с Кормаком Маклаггеном, чтобы вызвать у Рона ревность. Несмотря на обиды, их чувства всплыли наружу, когда Гермиона трепетно ухаживала за Роном после его отравления.

Седьмой год

Во время охоты за крестражами их связь укрепилась. Когда Рон оставил их, Гермиона плакала неделями. Его возвращение стало значимым событием, особенно после того, как он уничтожил крестраж, преодолев страх, что Гермиона предпочитает Гарри.

Во время Битвы за Хогвартс Гермиона инициировала их первый поцелуй, который произошёл в разгар битвы — кульминация их многолетнего пути к любви.

После войны

После победы над Волан-де-Мортом Гермиона и Рон поженились, завели двоих детей — дочь Роуз и сына Хьюго, продолжив жить в мире, который они помогли спасти.

Ключевые события истории отношений Рона и Гермионы

Когда Рон полюбил Гермиону?

На втором курсе, когда он начал защищать её и волноваться о её безопасности.

Где Рон и Гермиона целуются?

В Битве за Хогвартс, в финальной части франшизы.

