Когда происходят события фильма «Чужой: Ромул»?

Олег Скрынько 1 ноября 2024 Дата обновления: 1 ноября 2024
Наш ответ:

«Чужой: Ромул» — очередная часть научно-фантастической хоррор-франшизы «Чужой». По сюжету действие этой истории разворачиваются между событиями, показанными в оригинальном «Чужом» (1979) Ридли Скотта и «Чужих» (1986) Джеймса Кэмерона. При этом «Ромул» повествует о группе новых персонажей, которые никак не связаны с Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер.

Главной героиней «Чужого: Ромул» выступает осиротевшая девушка Рэйн Каррадайн, которая вместе с другими молодыми людьми работает в шахтерской колонии «Звезда Джексона». Жизнь в этом месте необычайно тяжела и сурова, поэтому персонажи решают сбежать, как только появляется подходящая возможность. Для этого они собираются использовать заброшенную космическую станцию «Ромул», где имеются необходимые для дальнего путешествия криокамеры. Однако Рэйн и ее товарищи не подозревают, что «Ромул» стал обителью ксеноморфов.

Чужой: Ромул
Чужой: Ромул ужасы, фантастика
2024, Великобритания / США
