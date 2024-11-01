Когда происходят события фильма «Чужой: Ромул»?

Наш ответ:

«Чужой: Ромул» — очередная часть научно-фантастической хоррор-франшизы «Чужой». По сюжету действие этой истории разворачиваются между событиями, показанными в оригинальном «Чужом» (1979) Ридли Скотта и «Чужих» (1986) Джеймса Кэмерона. При этом «Ромул» повествует о группе новых персонажей, которые никак не связаны с Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер.



Главной героиней «Чужого: Ромул» выступает осиротевшая девушка Рэйн Каррадайн, которая вместе с другими молодыми людьми работает в шахтерской колонии «Звезда Джексона». Жизнь в этом месте необычайно тяжела и сурова, поэтому персонажи решают сбежать, как только появляется подходящая возможность. Для этого они собираются использовать заброшенную космическую станцию «Ромул», где имеются необходимые для дальнего путешествия криокамеры. Однако Рэйн и ее товарищи не подозревают, что «Ромул» стал обителью ксеноморфов.